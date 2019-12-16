2019-12-16T20:39:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин перевел $20 тысяч брокерам-мошенникам c «поддельного» инвестиционного сайта

Все больше людей попадаются на уловки фальшивых интернет-платформ
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина искренне верил, что в интернете сможет увеличить свои капиталы. Фото: pixabay.com.Мужчина искренне верил, что в интернете сможет увеличить свои капиталы. Фото: pixabay.com.
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К белорусским правоохранителям продолжают обращаться пострадавшие от деятельности лжеброкеров. Об этом проинформировали в пресс-службе Следственного Комитета в официальном Telegram.

Очередной факт мошеннической деятельность был зафиксирован в Минске. В октябре житель столицы создал аккаунт на площадке инвестсайта "Fix – Trade. com". В начале своей «броккерской деятельности» мужчина пополнил счет, переведя несколько тысяч долларов. В течение продолжительного времени к нему регулярно названивали с сайта с лестными обещаниями быстро «нарастить» капиталы.

– Через какое-то время потерпевший захотел «вывести» свои кровно заработанные с онлайн-площадки, но тут снова посыпались звонки. Сотрудники сайта стали убеждать фигуранта, что нужны еще дополнительные переводы: налоговый сбор, процент за снятие, а без перевода оговоренных сумм снять деньги не выйдет, – добавили в пресс-службе.

Когда счет вновь пополнился на кругленькую сумму – в общем было перечислено свыше 20 тысяч «зеленых» – аккаунт оказался заблокированным.

– Похожий инцидент произошел ранее с 49-летней жительницей столицы, которая перечислила лжеброкерам с сайта «РТВаnс . соm.» более 82 тысяч долларов, – напомнили в СК.

В СК напоминают, что при переводе каких-либо средств на сайты всегда стоит сначала проверить их на надежность и безопасность: узнать регистрационную информацию, легальность сделок и законность осуществляемых на платформе операций.

Если же в отношении вас все-таки были совершены противоправные действия, сообщите об этом правоохранителям.

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