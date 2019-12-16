2019-12-16T21:22:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Разбили окно в сарае и залезли за поросятами»: кража живности в Витебском районе

Двое выпивших мужчин обворовали односельчанина
Надежда БУТОВИЧ
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Воры закололи молочных поросят прямо на месте кражи. Фото: pixabay.com.Воры закололи молочных поросят прямо на месте кражи. Фото: pixabay.com.
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Житель агрогородка Мазолово, что на Витебщине не успел толком порадоваться прибавлению в хозяйстве. Свиноматка в ноябре «дала приплод», а уже в декабре – в сарай проникли воры. О расследовании кражи сельской живности проинформировали в пресс-службе УВД Витебского областного исполкома.

ЧП произошло с 47-летним сельчанином. Днем мужчина управился по хозяйстве, а к вечеру обнаружил в сарае значительный убыток: следы крови и пропавших поросят и обратился в милицию.

– В ходе расследования выяснилось, что криминальный инцидент начался с того, что рядом с домом потерпевшего, «на завалинке», уселись двое выпивох. 37- и 32-летний сельчане выпивали недалеко от подворья местного жителя, из сарая изрядно выпившие мужчины услышали похрюкивание и поросячьи визги, сразу же решили украсть живность, – рассказали в правоохранители.

Воры разбили оконце сарая и пролезли внутрь. В хлеву, действительно, была свиноматка с месячными поросятами. Злоумышленники тут же на месте закололи трех поросят и с тушками вылезли наружу.

– «Свеженины» ворам отведать не пришлось – спустя пару часов их задержали милиционеры с поличным. Против «свинокрадов» возбуждены уголовные дела, – добавили в УВД.

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