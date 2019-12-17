КП Беларусь
Мужчину засыпало землей во время строительных работ в Белыничах
Это случилось, когда он прокладывал канализацию к частному дому
Когда на место приехали спасатели, мужчина был в сознании. Фото с сайта МЧС
Изменить размер текста:
Инцидент произошел вечером 16 декабря. Двое мужчин рыли канализацию к частному дому. В какой-то момент грунт обвалился, и пострадавший оказался засыпан землей по шею. Его напарник вызвал МЧС и пытался его откопать.
Когда на место прибыли спасатели, он был в сознании. Спасатели достали мужчину из траншеи и передали бригаде медиков. Пострадавшего доставили в районную больницу, после чего отпустили домой, сообщает сайт МЧС.