2019-12-17T10:09:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мужчину засыпало землей во время строительных работ в Белыничах

Это случилось, когда он прокладывал канализацию к частному дому
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
Когда на место приехали спасатели, мужчина был в сознании. Фото с сайта МЧСКогда на место приехали спасатели, мужчина был в сознании. Фото с сайта МЧС
Изменить размер текста:

Инцидент произошел вечером 16 декабря. Двое мужчин рыли канализацию к частному дому. В какой-то момент грунт обвалился, и пострадавший оказался засыпан землей по шею. Его напарник вызвал МЧС и пытался его откопать.

Когда на место прибыли спасатели, он был в сознании. Спасатели достали мужчину из траншеи и передали бригаде медиков. Пострадавшего доставили в районную больницу, после чего отпустили домой, сообщает сайт МЧС.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24