На пожаре в Минске погибли два человека

Причины пожара в квартире в многоэтажке по ул. Денисовской, 2 пока неизвестны

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Квартира загорелась во второй половине дня 16 декабря. На пожаре погибли два человека в возрасте 62 и 58 лет, сообщили в Минском городском управлении МЧС БелаПАН.

Всего за 16 декабря в Беларуси произошло 11 пожаров, огонь унес жизни трех человек. По данным МЧС, с начала года в стране зафиксировали почти 6 тысяч пожаров, на которых погибло более 450 человек.

В прошлом году за аналогичный период произошло на сто с лишним меньше пожаров: 5807 против 5941 в этом. Но смертей было почти на 30 больше: 465 против 498.