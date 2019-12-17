«Взятки и лоббирование интересов». Какие факты коррупции нашла генпрокуратура в «Белнефтехиме»?

Всего за десять месяцев этого года в концерне выявлено 13 преступлений против интересов службы Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Всего за десять месяцев этого года в концерне выявлено 13 преступлений против интересов службы

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Большинство из них - это взятки и лоббирование интересов коммерческих структур во время закупок, сообщает отдел информации надзорного ведомства.

К уголовной ответственности за коррупцию привлекли бывшего гендиректора ОАО «Гомельтранснефть Дружба», заместителя гендиректора ОАО «Нафтан», заместителя гендиректора по капитальному строительству ОАО «Белшина» и другие должностные лица.

Прокуратура вскрыла факты, когда работники «Белнефтехима» получали вознаграждения в нарушение законодательства. Так, сотрудникам ОАО «Белшина» выплатили вознаграждение при отсутствии у завода чистой прибыли за первый квартал 2018 года. Такое же нарушение вскрылось и на ОАО «Завод горного воска».

А сотрудники ОАО «Могилевхимволокно» в нарушение закона занимались предпринимательской деятельностью.

Заместитель главного механика ОАО «Гродно Азот» получил взятку за содействие и покровительство частной структуре во время ее участия в закупках.

В Могилевской области администрация РДУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» не сообщила о хищении более 500 литров топлива на АЗС №1 в Могилеве в марте 2019 года. Вместо этого часть топлива списали, а стоимость оставшегося удержали с работников автозаправочной станции.

Всего к дисциплинарной и материальной ответственности привлекли более 35 работников подчиненных организаций, из которых 14 перевели на нижестоящие должности.