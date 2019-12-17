«Взятки и лоббирование интересов». Какие факты коррупции нашла генпрокуратура в «Белнефтехиме»?
Большинство из них - это взятки и лоббирование интересов коммерческих структур во время закупок, сообщает отдел информации надзорного ведомства.
К уголовной ответственности за коррупцию привлекли бывшего гендиректора ОАО «Гомельтранснефть Дружба», заместителя гендиректора ОАО «Нафтан», заместителя гендиректора по капитальному строительству ОАО «Белшина» и другие должностные лица.
Прокуратура вскрыла факты, когда работники «Белнефтехима» получали вознаграждения в нарушение законодательства. Так, сотрудникам ОАО «Белшина» выплатили вознаграждение при отсутствии у завода чистой прибыли за первый квартал 2018 года. Такое же нарушение вскрылось и на ОАО «Завод горного воска».
А сотрудники ОАО «Могилевхимволокно» в нарушение закона занимались предпринимательской деятельностью.
Заместитель главного механика ОАО «Гродно Азот» получил взятку за содействие и покровительство частной структуре во время ее участия в закупках.
В Могилевской области администрация РДУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» не сообщила о хищении более 500 литров топлива на АЗС №1 в Могилеве в марте 2019 года. Вместо этого часть топлива списали, а стоимость оставшегося удержали с работников автозаправочной станции.
Всего к дисциплинарной и материальной ответственности привлекли более 35 работников подчиненных организаций, из которых 14 перевели на нижестоящие должности.