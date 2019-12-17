2019-12-17T12:42:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Биометрические паспорта в Беларуси могут ввести в 2021 году

Начало кампании по выдаче биометрических паспортов переносится на год, ранее планировалось, что их начнут выдавать уже в 2020 году
Ольга ШУМАНСКАЯ
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С привычными паспортами белорусы проживут еще как минимум годС привычными паспортами белорусы проживут еще как минимум годФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Для внедрения таких документов потребовалось больше времени, чем планировалось, заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун в интервью изданию "На страже".

До конца года предстоит отладить весь механизм работы цифровой подписи, доступа к директории открытых ключей МАА. Также еще нужно наладить процесс по сбору, направлению, персонализации и выдаче документов нового образца.

ID-карта заменит некоторые функции сегодняшнего паспорта и будет единственным документом, удостоверяющим личность. Новый биометрический паспорт будет документом только для выезда за границу. Также новыми биометрическими документами будет заменена вся линейка документов, которые действуют в Беларуси.

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