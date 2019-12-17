2019-12-17T13:06:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко потребовал обеспечить занятость и достойную зарплату

Они должны стать итогом максимальной отдачи от каждого вложенного в экономику рубля
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Президент потребовал, чтобы каждый рубль, вложенный в экономику, приносил максимальную отдачуПрезидент потребовал, чтобы каждый рубль, вложенный в экономику, приносил максимальную отдачуФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Об этом глава государства заявил 17 декабря на совещании о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба президента.

По его словам, несмотря на сложности в экономической ситуации, стране ежегодно удавалось сохранить обоснованный уровень инвестиций в экономику.

- При этом главное требование неизменно - максимальная отдача от каждого вложенного рубля. В результате должны быть обеспечены эффективная занятость и достойная зарплата, - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что цель инвестиций - стабильное региональное развитие и повышение уровня жизни человека. И именно они остаются важнейшим фактором обеспечения экономического роста.

- Вкладывая деньги в экономику, мы ориентировались прежде всего на то, чтобы появлялись и развивались традиционные предприятия, которые основаны на переработке сырья, которое имеется в наличии в нашей стране. Если деревообработка - это лес. Если цемент и прочее - значит, соответствующее сырье в своем большинстве присутствует в Беларуси, не надо ехать за тридевять земель, - пояснил президент.

Вместе с этим он заметил, что ожидаемые результаты достигнуты не везде: запланированные бизнес-планами показатели не достигнуты. А ввод в эксплуатацию отдельных новых производств, которые уже должны были приносить прибыль, вовсе приостановлен.

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