Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

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Мушарраф стал президентом Пакистана после государственного переворота в 1999 году и сложил свои полномочия на фоне угрозы импичмента в 2008 году.

В 2007 году он приостановил действие Конституции, ввел в стране чрезвычайное положение и арестовал судей Верховного суда. Он сделал это в то время, когда суд готовился рассмотреть легитимность его переизбрания на пост главы государства. Сам он объяснил свои действия угрозой со стороны экстремистов, пишет РБК.

В августе 2008-го Мушарраф покинул пост президента. Уголовное дело за незаконный арест судей возбудили против него в 2009 году. А еще через два года суд выдал ордер на его арест по делу об убийстве премьер-министра Беназир Бхутто, погибшей в результате теракта в декабре 2007 года.

После того как Мушарраф покинул пост президента, он жил в ОАЭ и Великобритании. Вернулся в Пакистан только в 2013 году. Тогда его взяли под домашний арест, но позже все же разрешили выезжать за пределы страны на лечение.