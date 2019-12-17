2019-12-17T14:10:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Из-за пожара на минском заводе эвакуировали 25 человек

Возгорание произошло на техническом этаже Минского завода вычислительной техники, расположенного на ул. Притыцкого
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Во время пожара на заводе никто не пострадал Фото: popmech.ruВо время пожара на заводе никто не пострадал Фото: popmech.ru
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О задымлении в цехе завода около полудня сообщил в МЧС один из работников предприятия. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что на техническом этаже трехэтажного производственного цеха загорелись электрические кабели.

- Работники МЧС совместно с администрацией объекта эвакуировали 25 человек, - рассказали БелТА в Минском городском управлении МЧС.

Пожар потушили в половине первого, обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается.

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