Из-за пожара на минском заводе эвакуировали 25 человек

Во время пожара на заводе никто не пострадал Фото: popmech.ru

Возгорание произошло на техническом этаже Минского завода вычислительной техники, расположенного на ул. Притыцкого

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О задымлении в цехе завода около полудня сообщил в МЧС один из работников предприятия. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что на техническом этаже трехэтажного производственного цеха загорелись электрические кабели.

- Работники МЧС совместно с администрацией объекта эвакуировали 25 человек, - рассказали БелТА в Минском городском управлении МЧС.

Пожар потушили в половине первого, обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается.