2019-12-17T15:29:28+03:00
Спорт
КП Беларусь

Федерация хоккея расформировала молодежную сборную Беларуси

Выступление молодежки на прошедшем чемпионате мира было признано неудовлетворительным - она не смогла выйти в элиту
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Молодежная сборная не справилась с поставленной задачей Фото: сайт федерации хоккеяМолодежная сборная не справилась с поставленной задачей Фото: сайт федерации хоккея
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Поэтому команда Беларуси U20 будет снята с чемпионата страны и расформирована.

- Такое решение было принято на прошедшем сегодня заседании исполкома ФХБ. Таким образом, вторая стадия "Париматч-Экстралиги" в группе 3 пройдет без участия молодежки, -сообщает пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь. https://hockey.by/news/sobytie/news90210.html.

В федерации подчеркнули: для подготовки сборной к ЧМ были созданы все необходимые условия. Основной причиной невыполнения задачи, поставленной перед командой U20, федерация называет неспособность тренерского штаба мобилизовать лучших молодых хоккеистов страны на достижение результата.

Альтернативную модель подготовки команды к чемпионату следующего сезона разработают и представят до 20 января 2020 года. В эти же сроки обсудят кандидатуры на должность главного тренера молодежки.

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