«Так и не начали работать или работают очень слабо». Лукашенко высказался о предприятиях, которым нужна господдержка

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17 декабря президент провел совещание, на котором обсудили наиболее проблемные инвестиционные проекты. В начале совещания Александр Лукашенко потребовал, чтобы от каждого вложенного в экономику рубля была максимальная отдача. По словам президента, которые приводит belta.by, правительство к концу года традиционно подготовило предложения об оказании очередной государственной поддержки.

- Если эта поддержка обоснованна, мы ее будем оказывать: такова жизнь. Но только после того, как будет доказано, что в этой поддержке просители нуждаются и не провалили объективно план модернизации и инвестирования, который был до них доведен, - подчеркнул он.

В начале совещания озвучили и цену вопроса: сотни миллионов долларов.

- Интересуют особенно те производства, которые на слуху уже не первый год, но так и не начали работать или работают очень слабо. Тема для всех понятна, поэтому давайте без лишних слов и страданий, стенаний, заклинаний определяться, что будем делать дальше, особенно с несколькими предприятиями, которые должны давно работать и приносить прибыль, - сказал он.

Когда мероприятие закончилось, с журналистами пообщался премьер-министр Сергей Румас. Он рассказал, что президент заслушал отчеты правительства о том, как реализуются самые крупные инвестиционные проекты. Правительство контролирует 34 таких проекта, из них 22 уже введены в эксплуатацию.

- По четырем самым сложным из 34 проектов необходимо решение главы государства в виде указов, чтобы и дальше эти проекты реализовывать, - пояснил Сергей Румас.

По его словам, дополнительная господдержка нужна трем проектам в сфере целлюлозно-бумажной промышленности: фабрике «Герой труда» в Добруше, заводу газетной бумаги в Шклове и Светлогорскому ЦКК. Еще нужно перенести сроки завершения нового проекта по производству суконных тканей на «Камволе».

- Президент очень долго и скрупулезно спрашивал у ответственных должностных лиц о необходимости и обоснованности господдержки, так как на реализацию этих проектов предприятия и организации запросили дополнительные бюджетные средства, как в случае с Добрушем и Шкловом, так и перенос сроков возврата ранее предоставленных средств, как в случае с «Камволем» и Светлогорском, - рассказал премьер-министр.