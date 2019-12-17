2019-12-17T15:40:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Перепись, Европейские игры и убийство учительницы в Столбцах: самые популярные поисковые запросы белорусов в 2019 году

По запросам в Яндекс можно судить, какие события в уходящем году волновали Беларусь больше всего
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Яндекс составил топ поисковых запросов за год. Фото: Марта МАРТЫНЮКЯндекс составил топ поисковых запросов за год. Фото: Марта МАРТЫНЮК
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Яндекс составил топ самых популярных поисковых запросов белорусов в 2019 году.

Из произошедших в Беларуси событий всплеск интереса вызвала перепись населения. Информацию на этот счет искали в интернете активнее всего. На втором месте оказались Европейские игры в Минске, которые проходили в июне. На третьем - резонансное убийство учительницы и школьника в Столбцах.

Обращались в поисковик белорусы также за новостями про убийство инспектора ГАИ в Могилеве (которое, по официальной версии, оказалось все же суицидом). Искали про закон об амнистии, запуск байкшеринга в Минске, запрет на посещение лесов. Замыкают топ-10 поисковых запросов парламентские выборы в Беларуси, празднование 1000-летия Бреста и скандал в гомельской школе.

Из событий в мире наибольший интерес вызвали выборы в Украине, на которых победил Владимир Зеленский, бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Поре и отборочные матчи Евро-2020.

Кроме этого, искали новости про пожар в соборе Парижской Богоматери, ажиотаж вокруг сверхсекретной базы ВВС США «Зона 51», отставку Назарбаева и переименование Астаны, бой Емельяненко-Бейдера, политический кризис в Венесуэле, кубок Америки по футболу и митинги в Москве.

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