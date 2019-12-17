2019-12-17T15:41:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Сегодня в Минске разыграют крупные суммы

Вестником удачи станет генеральный директор Большого театра Беларуси Александр Петрович
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Имена счастливчиков узнаем уже сегодня вечером, 17 декабря!Имена счастливчиков узнаем уже сегодня вечером, 17 декабря!
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До Нового года осталось ровно две недели! И ощущение праздника с каждым днем становится все сильнее. Несмотря на то, что «Евроопт» проводит розыгрыши игры «Удача в придачу!» каждые две недели, выиграть приз под Новый год особенно приятно!

Розыгрыш 135-го тура состоится сегодня, 17 декабря, в столичном гипермаркете «Евроопт» по ул. Казимировской, 6.

Среди участников разыграют больше 11 тысяч призов, в том числе и крупные суммы по 20 000, 30 000, 40 000 и 50 000 рублей. Главного победителя определит генеральный директор Большого театра Беларуси Александр Петрович.

Смотрите розыгрыш в 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ, а также в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях!

В розыгрыше примут участие все коды, начисленные за покупки в магазинах «Евроопт» и «Хит!», а также онлайн-гипермаркете «Е-доставка» с 2 по 15 декабря.

Желаем удачи!

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