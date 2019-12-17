2019-12-17T20:32:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Стало известно, кто стал обладателем крупных денежных призов!

Главный приз помог разыграть генеральный директор Большого театра Беларуси Александр Петрович
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Главного победителя определил генеральный директор Большого театра Беларуси Александр ПетровичГлавного победителя определил генеральный директор Большого театра Беларуси Александр Петрович
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Сегодня вечером в Минске состоялся розыгрыш 135-го тура игры «Удача в придачу!». Этот вторник точно стал особенным и запомнится надолго победителям игры. Имена счастливчиков назвали в прямом эфире.

Итак, 50 тысяч рублей выиграла Екатерина Додян из Минска.

Обладателем 40 тысяч рублей стала Людмила Трусевич из города Белоозерска Березовского района.

30 тысяч рублей перед новогодними праздники выиграла Лилия Вайвале из поселка Октябрьский Смолевичского района.

А 20 тысяч рублей достались Ирине Варивончик из Минска.

Всего было разыграно более 11 тысяч призов!

Если вам не повезло сегодня, не расстраивайтесь – возможно, удача улыбнется вам в следующий раз.

Поздравляем победителей!

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