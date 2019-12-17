2019-12-17T15:51:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Оранжевый уровень опасности объявлен на большей части Беларуси

Его объявили на вторник и среду (17 и 18 декабря)
Ольга ШУМАНСКАЯ
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На большей части страны ожидают туманНа большей части страны ожидают туманФото: Оксана БРОВАЧ
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Причиной этому стал туман, который ожидают ночью и в первой половине дня на большей части территории страны, сообщает БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью будет нехолодно: от 0 до 5 градусов тепла, днем и вовсе от 5 до 11 градусов тепла. Осадков синоптики не ожидают, только ночью местами по северу пройдут небольшие кратковременные дожди.

Ветер юго-западный 4 - 9 м/с, во второй половине дня по Витебской области порывами до 14 м/с, в отдельных районах - до 15 - 18 м/с.

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