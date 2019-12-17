2019-12-17T17:00:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Ушло больше $8000». В Слониме продавец торговал запчастями «мимо кассы», а деньги тратил на игровые автоматы

На двадцативосьмилетнего заведующего торговым объектом завели уголовное дело
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Молодой человек присвоил 8000 долларов из кассы магазинаМолодой человек присвоил 8000 долларов из кассы магазинаФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Он устроился в магазин недавно - в апреле этого года, и уже в августе начал тратить деньги торговой точки.

– Он начал продавать автомобильные детали «мимо кассы», а неучтенную выручку забирал себе и тратил на развлечения, в том числе в игорных заведениях. В среднем подозреваемый присваивал в конце рабочей недели порядка 300 рублей, а иногда в разы больше, - сообщает МВД Республики Беларусь со ссылкой на ОБЭП Слонимского РОВД.

Неладное в ноябре заподозрило руководство торговой сети: при регулярных поставках товара в магазин продаж практически не было. По их подсчетам, в таких условиях запчастей в магазине должно было скопиться так много, что не хватило бы места для их хранения.

В итоге их предположения подтвердились: во время проверки специалисты нашли недостачу - 16 350 рублей.

Результаты проверки отослали в правоохранительные органы, после чего сотрудники местного ОБЭП направили материалы следователям для дачи правовой оценки действиям молодого человека.

Подозреваемый уже возместил ущерб. Ранее мужчина к уголовной и административной ответственности не привлекался.

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«Ушло больше $8000». В Слониме продавец торговал запчастями «мимо кассы», а деньги тратил на игровые автоматы
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