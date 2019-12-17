В МВД рассказали, когда подешевеет шенген для белорусов

Ожидается, что шенгенские визы подешевеют почти в два раза Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ожидается, что после подписания соглашения между Беларусью и Евросоюзом его цена снизится до 35 евро

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Белорусская сторона закончила все процедуры по подписанию визового соглашения с ЕС. Теперь очередь за Еврокомиссией - она должна дать сигнал для подписания и ратификации соглашения.

Об этом рассказал Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД, в программе «Не для протокола».

По его словам, соглашение могут подписать в следующем году. После его вступления в силу шенген для белорусов подешевеет до 35 евро. Также после этого белорусам будет проще получить визы в ЕС на 1, 2 года и до 5 лет.

Напомним, что сейчас шенген стоит 60 евро.