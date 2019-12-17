2019-12-17T17:54:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Ученые выяснили, от каких алкогольных напитков быстрее всего пьянеешь

Также выясняли, от какого алкоголя тяжелее похмелье
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
Стремительно опьянеть можно от шампанского Фото: pixabay.comСтремительно опьянеть можно от шампанского Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Это херес и портвейн. Причина в том, у них быстрая всасываемость и относительно высокое содержание алкоголя - 20 процентов. Об этом Daily Mail сообщил ученый из Брайтонского университета Хал Сосабовски.

Также стремительно опьянеть можно и после шампанского. Причина кроется в газации, из-за которой действие спирта можно почувствовать уже через 30 секунд.

А вот на состояние похмелья на следующий день влияет не тип напитка, а количество выпитого. Избежать похмелья с помощью правильного подбора напитка не удастся, так как единственный эффективный способ обойтись без него и сберечь здоровье - это не пить вовсе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Бресте парень продал игровую консоль, но побоялся признаться родителям и сказал в милиции, что украли
В Минске на улице Космонавтов убита женщина: милиция по фото ищет возможного причастного
Под Гомелем задержали автоледи с 2 промилле и годовалым ребенком на переднем сиденье
«Проехал остановку и шел по путям обратно»: В Шумилинском районе погиб 27-летний мужчина
«Хотел заплатить рассрочку за телефон». Арестованный за наркотики лицеист записал видеообращение
Ученые выяснили, от каких алкогольных напитков быстрее всего пьянеешь
В МВД рассказали, когда подешевеет шенген для белорусов
«Ушло больше $8000». В Слониме продавец торговал запчастями «мимо кассы», а деньги тратил на игровые автоматы
Оранжевый уровень опасности объявлен на большей части Беларуси 17 и 18 декабря
Сегодня в Минске разыграют крупные суммы
Перепись, Европейские игры и убийство учительницы в Столбцах: самые популярные поисковые запросы белорусов в 2019 году
«Так и не начали работать или работают очень слабо». Лукашенко высказался о предприятиях, которым нужна господдержка
Федерация хоккея расформировала молодежную сборную Беларуси
Из-за пожара на минском заводе эвакуировали 25 человек
Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни
Лукашенко потребовал обеспечить занятость и достойную зарплату
Биометрические паспорта в Беларуси могут ввести в 2021 году
«Взятки и лоббирование интересов». Какие факты коррупции нашла генпрокуратура в «Белнефтехиме»?
В Минске с 2020 года будут убирать подъезды каждый день
На пожаре в Минске погибли два человека
Мужчину засыпало землей во время строительных работ в Белыничах
Петиция за запрет движения на Немиге собрала почти тысячу подписей
В Гродно пьяная троица избила пассажирок такси - просто перепутали
«Разбили окно в сарае и залезли за поросятами»: кража живности в Витебском районе
Минчанин перевел $20 тысяч брокерам-мошенникам c поддельного инвестиционного сайта
Под Минском пьяная мамаша привезла ребенка на машине в сад и попала в ДТП
Молодечненец поехал в Польшу на заработки и пропал без следа
Гомельские продавцы перевели телефонным мошенникам крупные суммы: «Думали, что директор требует»
Взрыв на предприятии Бобруйска: пострадали двое мужчин