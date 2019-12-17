Ученые выяснили, от каких алкогольных напитков быстрее всего пьянеешь

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Это херес и портвейн. Причина в том, у них быстрая всасываемость и относительно высокое содержание алкоголя - 20 процентов. Об этом Daily Mail сообщил ученый из Брайтонского университета Хал Сосабовски.

Также стремительно опьянеть можно и после шампанского. Причина кроется в газации, из-за которой действие спирта можно почувствовать уже через 30 секунд.

А вот на состояние похмелья на следующий день влияет не тип напитка, а количество выпитого. Избежать похмелья с помощью правильного подбора напитка не удастся, так как единственный эффективный способ обойтись без него и сберечь здоровье - это не пить вовсе.