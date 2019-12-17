2019-12-17T17:54:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Хотел заплатить рассрочку за телефон». Арестованный за наркотики лицеист записал видеообращение

Парень продал приятелю марихуану - и встретил свое совершеннолетие в тюрьме
Павел МИЦКЕВИЧ
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Арестованный за наркотики лицеист записал видеообращение. Фото: скриншот видео СКАрестованный за наркотики лицеист записал видеообращение. Фото: скриншот видео СК
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В Гомеле 17-летнего учащегося профлицея задержали за приобретение, хранение и незаконный сбыт наркотиков. По материалам уголовного дела, парень заготовил марихуану и продал травку знакомому. Обвиняемый объяснил, что он хотел заработать денег для погашения рассрочки за новый телефон.

Свое совершеннолетие лицеист встретил в СИЗО. В преддверии дня рождения парень решил обратиться к своим сверстникам и предостеречь их от роковой ошибки, рассказала «КП» официальный представитель Управления СК по Гомельской области Мария Кривоногова.

- Я знал, что за это ответственность очень большая, и когда я продавал, мне было страшно, конечно. Я не должен был здесь оказаться. Я совершил очень большую ошибку в жизни. Самое сложное то, что постоянно приходят в голову мысли: ближайшие три-четыре года я буду находиться здесь, не увижу своих родных… Нужно ценить, в первую очередь, своих родителей. Они постоянно переживают за тебя, - говорит в тюрьме на камеру парень, ожидая суда.

Из общего числа зарегистрированных в этом году преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропов, подростками или при их соучастии совершено 14 преступлений, добавили в СК.

В целом, в этом году на Гомельщине возросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. За 11 месяцев по статье 328 УК возбуждено почти 700 уголовных дел.

Обвиняемый по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков в Гомеле.

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