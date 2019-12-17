2019-12-17T18:25:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Проехал остановку и шел по путям обратно»: В Шумилинском районе погиб 27-летний мужчина

В СК расследуют подробности трагедии
Надежда БУТОВИЧ
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Пешеход шел по шпалам и был травмирован товарняком.Пешеход шел по шпалам и был травмирован товарняком.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Смертельный несчастный случай на железной дороге произошел в понедельник, 16 декабря, на Витебщине. Об этом пресс-служба Следственного Комитета сообщила в официальном канале в Telegram.

Поздно вечером недалеко от деревни Захарово, что в Шумилинском районе, под колесами поезда погиб молодой мужчина. По предварительной информации, в момент трагедии он шел по железнодорожным путям и был травмирован грузовым составом, раны оказались несовместимы с жизнью, пешеход скончался на месте происшествия.

– Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили в карманах погибшего билет на поезд и паспорт. По предварительной информации, 27-летний мужчина проехал свою остановку, вышел на ближайшей станции и, возвращаясь назад, решил идти по шпалам, – пояснили в пресс-службе.

Следователи уже осмотрели место трагедии, опросили машиниста, идет проверка. Для определения точной причины смерти погибшего назначена судмедэкспертиза.

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«Проехал остановку и шел по путям обратно»: В Шумилинском районе погиб 27-летний мужчина
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