Под Гомелем задержали автоледи с 2 промилле и годовалым ребенком на переднем сиденье
В милицию позвонили очевидцы с трассы, мол по дороге в сторону областного центра несется «Рено» и, похоже, водитель нетрезв. О происшествии проинформировала пресс-служба МВД в официальном аккаунте в Telegram.
Это произошло вечером 12 декабря на автодороге направлением Центролит – Урицкое – Уваровичи. Около 21.00 часов поступил сигнал от автолюбителей, что в сторону Гомеля движется иномарка с нетрезвым за рулем.
– Наряд ГАИ остановил нарушительницу на пятом километре автотрассы. На водительском месте сидела 25-летняя жительница областного центра, а рядом на переднем сиденье – годовалый малыш. Было очевидно, что автоледи в изрядном подпитии, на это указывали внешние признаки, – пояснили в пресс-службе.
Инспекторам нарушительница призналась, что дома выпила пиво, но потом села за руль и поехала за друзьями по их просьбе. Оставить годовалого ребенка было не с кем, и выпившая мамаша усадила его в машину.
– Медосвидетельствование показало, что концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает 2 промилле. Против гомельчанки составлены административные протоколы, авто конфисковано на штрафстоянку, – добавили в УВД.
Аналогичное происшествие случилось на днях в Минском районе, выпившая женщина повезла ребенка в детсад и попала В ДТП.
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