2019-12-17T19:26:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске на улице Космонавтов убита женщина: милиция по фото ищет возможного причастного

В пресс-службе ГУВД сообщили о розыске подозреваемого
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина на фото объявлен в розыск. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Мужчина на фото объявлен в розыск. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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Столичные правоохранители расследуют убийство. Трагедия произошла в Минске во вторник, 17 декабря, на улице Космонавтов, жертва преступления – женщина. Такая информация опубликована на официальном сайте МВД от имени пресс-службы ГУВД Минского городского исполнительного комитета.

Других подробностей в милиции пока не сообщают, идет расследование, выясняются обстоятельства преступления.

Камеры наблюдения засняли мужчину в день убийства. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Камеры наблюдения засняли мужчину в день убийства. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Однако в милиции объявлен в розыск возможный причастный к убийству мужчина. Подозреваемому на вид около 40 лет, крепкое телосложение, невысокий рост – около 165 сантиметров, темные волосы. В день преступления был камуфляжном костюме: куртка и штаны, черных ботинках.

- Если вам знаком мужчина на фото, или же известна какая-либо информация о его местонахождении, сообщите об этом в милицию 102. Анонимность гарантируется, - уточнили в пресс-службе ГУВД.

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