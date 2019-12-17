В Минске на улице Космонавтов убита женщина: милиция по фото ищет возможного причастного

Изменить размер текста: A A

Столичные правоохранители расследуют убийство. Трагедия произошла в Минске во вторник, 17 декабря, на улице Космонавтов, жертва преступления – женщина. Такая информация опубликована на официальном сайте МВД от имени пресс-службы ГУВД Минского городского исполнительного комитета.

Других подробностей в милиции пока не сообщают, идет расследование, выясняются обстоятельства преступления.

Камеры наблюдения засняли мужчину в день убийства. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Однако в милиции объявлен в розыск возможный причастный к убийству мужчина. Подозреваемому на вид около 40 лет, крепкое телосложение, невысокий рост – около 165 сантиметров, темные волосы. В день преступления был камуфляжном костюме: куртка и штаны, черных ботинках.

- Если вам знаком мужчина на фото, или же известна какая-либо информация о его местонахождении, сообщите об этом в милицию 102. Анонимность гарантируется, - уточнили в пресс-службе ГУВД.