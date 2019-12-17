В Бресте парень продал игровую консоль, но побоялся признаться родителям и сказал в милиции, что украли

Когда деньги закончились молодой человек пошел к правоохранителям и сказал, что стал жертвой мошенника. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Инцидент произошел в городе над Бугом еще минувшей осенью. В октябре 18-летний брестчанин разместил в интернете объявление о продаже игровой консоли. И спустя время, когда появился покупатель приставки – продал, а деньги прокутил, сообщили в пресс-службе СК в Telegram.

Скоро родители молодого человека поинтересовались, где же дорогостоящая «игрушка»? Испугавшись справедливых укоров, брестчанин соврал, что хотел продать игровую консоль, дал покупателю проверить, а тот исчез и денег не заплатил. С такой «криминальной легендой» о мошенничестве брестчанин пришел в Следственный Комитет Бреста 26 октября, по факту началась проверка.

– Выяснилось, что к правоохранителям молодой человек обратился с заведомо ложным доносом. Деньги за консоль фигурант выплатил ему в полном размере, а якобы «потерпевший» просто-напросто все потратил. Против брестчанина возбуждено уголовное дело, расследование еще не окончено, – добавили в СК.