2019-12-17T20:40:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Грабеж магазина в Гродно: пока товарищи отвлекали охранника, 22-летний парень вынес ящики с пивом и коробки с «рафаэлками»

Похоже, воры готовились удивить «девчат»
Надежда БУТОВИЧ
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Служебная собака привела милиционеров от магазина прямо на "блатхату", где прятали украденное. Фото: pixabay.com.Служебная собака привела милиционеров от магазина прямо на "блатхату", где прятали украденное. Фото: pixabay.com.
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Правоохранители Гродно расследуют уголовное дело об ограблении склада магазина. Об этом проинформировала пресс-служба областного УВД.

На днях в одном из магазинов Гродно ушлые молодые люди обнесли склад: пропали алкоголь и продукты. Главный подозреваемый – 22-летний ранее судимый житель областного центра. Его подельники – двое мужчин.

Как выяснили правоохранители, воры придумали следующую схему: двое отвлекают охранника, один выносит награбленное и прячет.

– Пока подельники отвлекали внимание работника магазина, парень смог открыть въездные ворота и забраться на склад. Оттуда он вынес 8 ящиков с пивом, несколько десятков коробок кокосовых конфет. Затем в несколько заходов он унес награбленное на квартиру неподалеку – притон, где постоянно собираются асоциальные элементы, – пояснили в пресс-службе.

Когда в магазине заметили пропажу, обратились в милицию. Ущерб составил 400 рублей. Служебной собаке удалось взять след, она привела прямо к месту «схрона». Подозреваемого задержали с поличным, дело передано в СК на правовую оценку.

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Грабеж магазина в Гродно: пока товарищи отвлекали охранника, 22-летний парень вынес ящики с пивом и коробки с «рафаэлками»
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