Вместо пожарной каланчи – ёлка: в Гродно украсят огнями старинную 33-метровую «башню»

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Не везде в Беларуси уже зажглись свои ёлки, но многие города, в том числе райцентры, активно включают новогодние иллюминации, на время превращаясь в местные Лас-Вегас. Гродно так же украсился к предстоящим праздникам.

Например, вечером во вторник, 17 декабря, в областном центре зажглась «ёлочка» от МЧС, об этом belta.by сообщили в областном управлении.

Креатив в том, что праздничной иллюминацией украсили 33-метровую пожарную каланчу – башню самого старинного пожарного депо в Гродно. Но и это не все!

– Рядом с сияющей каланчой, засверкает огнями пожарный автомобиль, уже ставший историей. Это станет кульминацией праздника «Безопасной елки». Торжество уже традиционно последние годы проходит в рамках республиканской акции «Наши дети». Участвовать в празднике будут свыше 150 ребят из гродненских школ-интернатов, а также вспомогательных спецучреждений и хосписа, – добавили в УМЧС.

Во время праздника дети еще украсят ёлки на территории пожарной части – игрушками, которые они сами смастерили. Увидеть «ёлку-каланчу» в Гродно и сделать популярное в Гродно селфи можно будет до 19 января.