2019-12-17T21:23:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Вместо пожарной каланчи – ёлка: в Гродно украсят огнями старинную 33-метровую «башню»

Гонка иллюминаций в регионах продолжается, смотрим, где круче?!
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Пожарная каланча - любимое место для селфи гродненцев. Фото: "Вечерний Гродно".Пожарная каланча - любимое место для селфи гродненцев. Фото: "Вечерний Гродно".
Изменить размер текста:

Не везде в Беларуси уже зажглись свои ёлки, но многие города, в том числе райцентры, активно включают новогодние иллюминации, на время превращаясь в местные Лас-Вегас. Гродно так же украсился к предстоящим праздникам.

Например, вечером во вторник, 17 декабря, в областном центре зажглась «ёлочка» от МЧС, об этом belta.by сообщили в областном управлении.

Креатив в том, что праздничной иллюминацией украсили 33-метровую пожарную каланчу – башню самого старинного пожарного депо в Гродно. Но и это не все!

– Рядом с сияющей каланчой, засверкает огнями пожарный автомобиль, уже ставший историей. Это станет кульминацией праздника «Безопасной елки». Торжество уже традиционно последние годы проходит в рамках республиканской акции «Наши дети». Участвовать в празднике будут свыше 150 ребят из гродненских школ-интернатов, а также вспомогательных спецучреждений и хосписа, – добавили в УМЧС.

Во время праздника дети еще украсят ёлки на территории пожарной части – игрушками, которые они сами смастерили. Увидеть «ёлку-каланчу» в Гродно и сделать популярное в Гродно селфи можно будет до 19 января.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Разрезали плиту и аккуратно отбивали от нее части»: гродненские спасатели несколько часов вызволяли двух щенков
Вместо пожарной каланчи – ёлка: в Гродно украсят огнями старинную 33-метровую «башню»
Грабеж магазина в Гродно: пока товарищи отвлекали охранника, 22-летний парень вынес ящики с пивом и коробки с «рафаэлками»
Стало известно, кто стал обладателем крупных денежных призов!
В Бресте парень продал игровую консоль, но побоялся признаться родителям и сказал в милиции, что украли
В Минске на улице Космонавтов убита женщина: милиция по фото ищет возможного причастного
Под Гомелем задержали автоледи с 2 промилле и годовалым ребенком на переднем сиденье
«Проехал остановку и шел по путям обратно»: В Шумилинском районе погиб 27-летний мужчина
«Хотел заплатить рассрочку за телефон». Арестованный за наркотики лицеист записал видеообращение
Ученые выяснили, от каких алкогольных напитков быстрее всего пьянеешь
В МВД рассказали, когда подешевеет шенген для белорусов
«Ушло больше $8000». В Слониме продавец торговал запчастями «мимо кассы», а деньги тратил на игровые автоматы
Оранжевый уровень опасности объявлен на большей части Беларуси 17 и 18 декабря