«Разрезали плиту и аккуратно отбивали от нее части»: гродненские спасатели несколько часов вызволяли двух щенков

Предположительно, малыши просидели в полости бетонной трубы не меньше двух суток

Изменить размер текста: A A

Жительница Гродно обратилась в МЧС в понедельник, 16 декабря. Он проходила по заброшенному городскому участку в районе Понемуни, как вдруг услышала слабый писк. Прислушалась, оглянулась – бетонные плиты, а изнутри исходят жалостные звуки. Девушка позвонила по экстренному номеру - 101 и попросила пожарных спасти попавших в беду животных. Об инциденте рассказали в пресс-службе Гродненского УМЧС.

– Прибывшие по вызову спасатели поняли, что в бетонную «ловушку» попали щенки. Чтобы спасти животных решили сначала разрезать плиту, а затем уже – доставать «малышей», – пояснили в пресс-службе.

Щенки не менее двух суток просидели в заточении и сами ни за что бы не выбрались. Фото: МЧС.

Спасательная операция продлилась несколько часов, после того как эмчеэсовцы разрезали бетонную плиту, они аккуратно отбивали от нее части, стараясь не повредить щенков. Животных благополучно освободили – по всей вероятности, они пробыли в «ловушке» двое суток.