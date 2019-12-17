2019-12-17T21:58:46+03:00
Общество
КП Беларусь

«Разрезали плиту и аккуратно отбивали от нее части»: гродненские спасатели несколько часов вызволяли двух щенков

Предположительно, малыши просидели в полости бетонной трубы не меньше двух суток
Надежда БУТОВИЧ
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Несколько часов спасатели доставали щенков из бетонных плит. Фото: МЧС.Несколько часов спасатели доставали щенков из бетонных плит. Фото: МЧС.
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Жительница Гродно обратилась в МЧС в понедельник, 16 декабря. Он проходила по заброшенному городскому участку в районе Понемуни, как вдруг услышала слабый писк. Прислушалась, оглянулась – бетонные плиты, а изнутри исходят жалостные звуки. Девушка позвонила по экстренному номеру - 101 и попросила пожарных спасти попавших в беду животных. Об инциденте рассказали в пресс-службе Гродненского УМЧС.

– Прибывшие по вызову спасатели поняли, что в бетонную «ловушку» попали щенки. Чтобы спасти животных решили сначала разрезать плиту, а затем уже – доставать «малышей», – пояснили в пресс-службе.

Щенки не менее двух суток просидели в заточении и сами ни за что бы не выбрались. Фото: МЧС.

Щенки не менее двух суток просидели в заточении и сами ни за что бы не выбрались. Фото: МЧС.

Спасательная операция продлилась несколько часов, после того как эмчеэсовцы разрезали бетонную плиту, они аккуратно отбивали от нее части, стараясь не повредить щенков. Животных благополучно освободили – по всей вероятности, они пробыли в «ловушке» двое суток.

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«Разрезали плиту и аккуратно отбивали от нее части»: гродненские спасатели несколько часов вызволяли двух щенков
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