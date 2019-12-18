В Польше белорусы зарабатывали на автоподставах: за четыре месяца - более 52 000 долларов

Двух девушек и парня из Беларуси поймали в Польше: подозревают в мошенничестве. Фото: полиция Польши.

Две девушки и парень провоцировали мелкие аварии, а потом представляли страховщикам поддельные справки от врачей

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Две девушки и парень из Беларуси задержаны в Польше вместе со своим подельником, жителем Слупского повета. Компания подозревается в мошенничестве на автоподставах. Как пишет сайт Поморской полиции, задержанные провоцировали мелкие аварии на дорогах. Они обращались в полицию, чтобы зафиксировать факт ДТП, а потом в страховую фирму приносили фальшивые медицинские справки с описаниями якобы полученных в аварии травм.

За четыре месяца подозреваемые получили более 52 тысяч долларов (более 200 тысяч злотых). Сейчас белорусским гражданам запрещено выезжать из страны, а их подельник-поляк арестован. Польская полиция проверяет, причастна ли компания к другим подобным преступлениям. По законам страны, каждый из них может лишиться свободы на срок до восьми лет.

Задержанному поляку 25 лет, его белорусским приятелям - от 18 до 19.