В Браславе поймали огромного толстолобика: посмотрите на чудище из глубин!

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Браславский район опять удивил рыбаков. Районная газета «Браславская звезда» рассказала о в прямом смысле огромной удаче, которая улыбнулась рыболовецкой бригаде национального парка. На озере Бережье рыбаки выловили толстолобика весом 27 килограммов!

Браславщина богата на крупную рыбу, и в ходе промышленного лова то и дело попадаются рыбы весом 14 - 15 кило. Но такой гигант - настоящая редкость! Кстати, откормился до таких размеров толстолобик водорослями - это растительноядная рыба, питаться она предпочитает крошечным фитопланктоном. Чтобы вырасти до таких размеров, толстолобику нужно пять-шесть лет.

Недавно мы рассказывали о необычной золотой рыбке, которую тоже поймали рыбаки Браславщины. Золотую рыбку тогда выпустили обратно в озеро. Толстолобику-гиганту так не повезло - рыбу отправили на реализацию вместе с остальным уловом.