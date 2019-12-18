Минчанин торговал носками, но не получилось - переквалифицировался в мошенники

Этот человек обманул вас? Звоните в милицию! Фото: МВД.

Мужчина полтора года покупал по поддельным квитанциям об оплате компьютерную технику и продавал ее с рук

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В Минске поймали мошенника, который полтора года обманывал продавцов компьютерной техники и в сети, и в стационарных магазинах. Отоваривался по-крупному, как правило, покупал сразу несколько единиц товара. Правда, вместо оплаты пересылал продавцу поддельную платежную квитанцию. Все купленное продавал прямо на улице. Сейчас в правоохранительных органах уже четыре заявления от пострадавших, которых он обманул в общей сложности на 10 000 рублей.

Когда мошенника задержали, он объяснил, что разочаровался в своем бизнесе - он был индивидуальным предпринимателем, продавал чулочно-носочные изделия. Мошенничать оказалось намного выгоднее, чем торговать носками.

33-летний мошенник задержан сотрудниками Советского РУВД Минска. Если он и вас обманул, приходите в райотдел (пер. Я. Коласа, 3) или звоните по телефонам: 8 (017) 292-02-02, 8 (017) 239-67-89, 8 (033) 107-69-57.