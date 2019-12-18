Четвероклассник каждый день просил у мамы деньги на молочный коктейль. Увидев, что он покупал на самом деле, учительница вызвала милицию

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В Березе у мальчика-четвероклассника нашли две коробки петард. Часть их ребенок уже успел использовать.

Ребенок принес петарды в школу и на перемене показал их одноклассникам. К группе детей, которые что-то с интересом рассматривали и оживленно обсуждали, подошла учительница и увидела петарды. Педагог вызвала милицию.

Как рассказали в пресс-службе МВД, речь идет о так называемых «чесночках» - мини-петардах размером с канцелярскую кнопку. Такие петарды не нужно поджигать, достаточно с силой бросить на землю или в стену. У школьника изъяли две коробки с петардами. Часть их ребенок уже успел использовать.

Мальчик объяснил, что каждый день просил у мамы денег на молочный коктейль, а вместо этого покупал петарды. Сейчас правоохранительные органы разбираются и с родителями четвероклассника, и с продавцом пиротехники, который продал десятилетнему пиротехнические изделия, реализация которых запрещена лицам младше 15 лет. Продавцу грозит крупный штраф. Оштрафовать могут и родителей мальчика, если выяснится, что он взрывал «чесночки» в общественном месте.