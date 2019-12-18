Минчане не заблудятся, когда пойдут за елочками: горисполком сделал карту елочных базаров

На карте отмечены все 75 мест, где уже 20 декабря можно будет купить елку

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Если вас послали за елкой в Минске, а вы боитесь заблудиться, как герой культового советского мультика про прошлогодний снег, - не бойтесь! Столичный горисполком сделал виртуальную карту елочных базаров. Зелеными деревцами на ней отмечены все 75 точек, где в Минске можно купить новогоднее деревце.

Правда, прогнозируемая стоимость елок будет несколько выше, чем в прошлом году. Как мы уже писали, из-за высокой стоимости аренды у лесхозов Минской области будет только две торговые точки: на улице Багратиона, 70 и на улице Притыцкого, 146. А в прошлом году их было двадцать! Частники же, которые закупают елки в лесничествах Минской области (елки до метра - по цене 10,6 руб., от 1 до 2 метров - 12,8 руб., от 2 до 3 - 16,7 руб.), в отсутствие конкуренции со стороны лесхозов цены могут взвинтить.

Кроме обычных срубленных елей и сосен минчанам предложат 2,5 тысячи живых деревьев в емкостях - горшках, кадках, ящиках. Их после праздника можно высадить в лесу или на участке.