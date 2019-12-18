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Сняли огнетушители и поливали друг друга: подростки устроили «пенную вечеринку» на паркинге в Минске
Теперь родителям юных хулиганов придется оплатить ущерб
Родителям подростков пришлось заплатить за спонтанную пенную вечеринку, которую устроили их дети.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Минске несколько подростков пробрались в закрытый паркинг а придумали там себе развлечение – расхватали установленные там огнетушители и стали поливать друг друга. Как молодые люди пробрались в паркинг, выясняют специалисты: он оборудован электронной системой входа.
-Представители товарищества собственников обратились в милицию. Старший участковый инспектор ИДН Владимир Пигас быстро установил личности хулиганов. Все они оказались несовершеннолетними, - рассказала агентству Минск-Новости официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Светлана Мастыко.
Подростки не смогли внятно объяснить свой поступок. Их родителям пришлось возместить причиненный ущерб.
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