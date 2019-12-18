2019-12-18T14:47:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Купил права и ездил: в Витебске поймали 52-летнего водителя, который предъявил фальшивку

Милиция разбирается, кто продал мужчине поддельное водительское удостоверение
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мужчина купил поддельные водительские права, сейчас милиция выясняет, у кого.Мужчина купил поддельные водительские права, сейчас милиция выясняет, у кого.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В Витебске сотрудники ГАИ остановили «Тойоту», за рулем которой сидел 52-летний мужчина. Проверка проводилась в рамках мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

Когда документы мужчины «пробили» по базам ГАИ, оказалось, что водительского удостоверения с таким номером не существует! Водитель признался, что некоторое время назад купил эти права. Сейчас с ним разбираются сотрудники Первомайского РОВД, рассказали в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома. Предстоит выяснить, кто продал мужчине фальшивое водительское удостоверение.

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