КП Беларусь
Купил права и ездил: в Витебске поймали 52-летнего водителя, который предъявил фальшивку
Милиция разбирается, кто продал мужчине поддельное водительское удостоверение
Мужчина купил поддельные водительские права, сейчас милиция выясняет, у кого.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:
В Витебске сотрудники ГАИ остановили «Тойоту», за рулем которой сидел 52-летний мужчина. Проверка проводилась в рамках мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.
Когда документы мужчины «пробили» по базам ГАИ, оказалось, что водительского удостоверения с таким номером не существует! Водитель признался, что некоторое время назад купил эти права. Сейчас с ним разбираются сотрудники Первомайского РОВД, рассказали в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома. Предстоит выяснить, кто продал мужчине фальшивое водительское удостоверение.
Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»