В Витебске разработали новый дизайн одежды для телят. А зачем им вообще одежда?

В одном из хозяйств под Витебском телята щеголяют в новых попонках. Фото: кадр из видео ТРК Витебск.

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В одном из хозяйств под Витебском экспериментируют: надевают на новорожденных телят специальные попонки. Одежду, тоже пока в порядке эксперимента, шьет витебское предприятие. Результаты же таковы, что, возможно, в скором будущем в нарядах будет щеголять весь белорусский молодняк крупного рогатого скота.

Телята, которые первые четыре недели жизни проводят одетыми в попоны, на 20 процентов реже болеют, быстрее растут, лучше набирают вес. Мясо их получается более качественным - если теленок не болеет, нет необходимости пичкать его медпрепаратами, а значит, продукты, приготовленные из такой говядины, будут более чистыми.

Попоны для телят в советских колхозах использовали с 30-х годов прошлого века, пишет 1prof.by. Эту идею переняли и европейские хозяйства, специализирующиеся на КРС. Витебские производители усовершенствовали дизайн попоны: добавили элемент, который защищает брюшко теленка, предполагают разработать и защиту для шеи. А еще материал, который используется для подкладки, «массажирует» кожу животного - это тоже полезно.

Сейчас в Витебске разрабатывают похожие одежки для короткошерстных служебных собак.