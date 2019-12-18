2019-12-18T17:05:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сначала обокрал, а потом просто попросил. Как минский игроман решал свои финансовые проблемы за счет подруги

Мужчина под выдуманным предлогом занял у девушки крупную сумму, а долг возвращать отказался
Алиса МИЕЛОФОН
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В Минске игроман украл у девушки деньги, а потом одолжил, и все проиграл. Теперь с ним разбирается милиция.В Минске игроман украл у девушки деньги, а потом одолжил, и все проиграл. Теперь с ним разбирается милиция.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В Минске задержали 27-летнего мужчину, который занял у знакомой девушки крупную сумму, а возвращать отказался. Чтобы убедить знакомую дать ему в долг, мужчина придумал историю о том, что он попал в ДТП и теперь ему нужны деньги на ремонт машины и возмещение ущерба пострадавшему. Девушка одолжила ему 2000 рублей. Когда же встал вопрос о возврате долга, мужчина отказался от своих обязательств. Деньги он, как выяснилось, проиграл.

Девушка обратилась в милицию. Когда сотрудники Фрунзенского РУВД стали разбираться в ситуации, оказалось, что мужчина причастен к еще одному преступлению - у той же девушки он украл из прикроватной тумбочки 100 евро и 200 долларов. Эти деньги от тоже проиграл в казино и на ставках в букмекерских конторах.

- Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния, - прокомментировали в ОИОС Фрунзенского РУВД.

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