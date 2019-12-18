2019-12-18T17:07:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусские таможенники - россиянам: «Везите бананы обратно, в них может быть горбатка!»

Из России в Минск везли более ста тонн бананов, которые могут быть заражены экзотическим вредителем
Наталья ПАРТОЛИНА
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В этих бананах может быть опасное насекомое-вредитель. Фото: Витебская таможня.В этих бананах может быть опасное насекомое-вредитель. Фото: Витебская таможня.
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За сутки белорусские таможенники обнаружили более ста тонн продукции, которую везли из России в Беларусь без документов, подтверждающих безопасность. Товар будет возвращен на российскую территорию.

- Витебские таможенники недалеко от границы остановили два автопоезда, в которых находилось две тысячи коробок с эквадорскими бананами. Их везли из Санкт-Петербурга в Минск без фитосанитарных сертификатов. В то же время Россельхознадзор рассматривает вопрос о введении ограничений на ввоз растительной продукции из Эквадора, так как в партиях бананов из этой страны неоднократно находили опасного вредителя - муху-горбатку, - рассказали в пресс-группе Витебской таможни. - В начале декабря в Санкт-Петербурге два раза обнаруживали горбатку в эквадорских бананах.

В этот же день без фитосанитарных и ветеринарных сертификатов из Российской Федерации в Беларусь пытались ввезти зерновые, рыбу, кондитерскую продукцию и древесину. Шесть фактов выявили сотрудники Витебской и Гомельской таможен. Вся продукция без сертификатов будет возвращена на территорию РФ, пояснили на таможне.

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