Белорусские таможенники - россиянам: «Везите бананы обратно, в них может быть горбатка!»

Из России в Минск везли более ста тонн бананов, которые могут быть заражены экзотическим вредителем

Изменить размер текста: A A

За сутки белорусские таможенники обнаружили более ста тонн продукции, которую везли из России в Беларусь без документов, подтверждающих безопасность. Товар будет возвращен на российскую территорию.

- Витебские таможенники недалеко от границы остановили два автопоезда, в которых находилось две тысячи коробок с эквадорскими бананами. Их везли из Санкт-Петербурга в Минск без фитосанитарных сертификатов. В то же время Россельхознадзор рассматривает вопрос о введении ограничений на ввоз растительной продукции из Эквадора, так как в партиях бананов из этой страны неоднократно находили опасного вредителя - муху-горбатку, - рассказали в пресс-группе Витебской таможни. - В начале декабря в Санкт-Петербурге два раза обнаруживали горбатку в эквадорских бананах.

В этот же день без фитосанитарных и ветеринарных сертификатов из Российской Федерации в Беларусь пытались ввезти зерновые, рыбу, кондитерскую продукцию и древесину. Шесть фактов выявили сотрудники Витебской и Гомельской таможен. Вся продукция без сертификатов будет возвращена на территорию РФ, пояснили на таможне.