Сколько Дедов Морозов помещается на фасаде корпуса детской больницы? Витебские спасатели знают!
Одновременно на фасаде одного из корпусов Витебской областной детской больницы могут разместиться не менее девяти Дедов Морозов. Это выяснили витебские спасатели, когда в костюмах и с длинными белыми бородами спускались с крыши больницы, чтобы заглянуть в окна к маленьким пациентам и подарить им сказку.
Деды Морозы дружно десантировались с крыши. Фото: МЧС.
Десант Дедов Морозов состоял из сотрудников ПАСО «Витязь», а возглавлял его лично начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин. Главный Дед Мороз вместе со Снегурочкой поприветствовал маленьких пациентов с платформы подъемника, а потом прошел по отделениям больницы и лично поздравил детей с наступающим Новым годом. Были и сладкие подарки.
Деды Морозы заглядывали в окна, приветствуя ребятишек. Фото: МЧС.
Деды Морозы-спасатели не только развлекали и поздравляли ребятишек, но и обучали их - вместе с больничными клоунами из команды Неболитов напомнили, как правильно и безопасно украсить новогоднюю елку, каких ошибок стоит избегать при пользовании электроприборами или игре недалеко от зимнего водоема.
Это были самые настоящие Деды Морозы, честное слово! Фото: МЧС.
Командовал дедушками начальник областного УМЧС Сергей Мелешкин. По такому случаю у него тоже "выросла" длинная белая борода. Фото: УМЧС.
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