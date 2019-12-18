Сколько Дедов Морозов помещается на фасаде корпуса детской больницы? Витебские спасатели знают!

Сотрудники МЧС спустились с крыши в костюмах Дедов Морозов и поздравили детей, которые накануне Нового года оказались в больнице

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Одновременно на фасаде одного из корпусов Витебской областной детской больницы могут разместиться не менее девяти Дедов Морозов. Это выяснили витебские спасатели, когда в костюмах и с длинными белыми бородами спускались с крыши больницы, чтобы заглянуть в окна к маленьким пациентам и подарить им сказку.

Деды Морозы дружно десантировались с крыши. Фото: МЧС.

Десант Дедов Морозов состоял из сотрудников ПАСО «Витязь», а возглавлял его лично начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин. Главный Дед Мороз вместе со Снегурочкой поприветствовал маленьких пациентов с платформы подъемника, а потом прошел по отделениям больницы и лично поздравил детей с наступающим Новым годом. Были и сладкие подарки.

Деды Морозы заглядывали в окна, приветствуя ребятишек. Фото: МЧС.

Деды Морозы-спасатели не только развлекали и поздравляли ребятишек, но и обучали их - вместе с больничными клоунами из команды Неболитов напомнили, как правильно и безопасно украсить новогоднюю елку, каких ошибок стоит избегать при пользовании электроприборами или игре недалеко от зимнего водоема.

Это были самые настоящие Деды Морозы, честное слово! Фото: МЧС.