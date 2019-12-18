2019-12-18T17:37:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Милиционер-ледокол: глядите, каких красавцев он спас в Гродненском районе!

Участковый веслом бил лед, чтобы помочь лебедям выбраться из западни
Алиса МИЕЛОФОН
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Милиционер спас лебедей: пробил дорожку во льду. Фото: rgazeta.by.Милиционер спас лебедей: пробил дорожку во льду. Фото: rgazeta.by.
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Историю спасения двух белоснежных лебедей на Гродненщине рассказывает rgazeta.by. Это произошло на озере недалеко от агрогородка Гожа. Участковому Гродненского РОВД позвонила пенсионерка, которая каждый день ходила на озеро Танковое, чтобы покормить птиц. Однажды она увидела, что ее любимцы-лебеди попали в западню: вода замерзала, и они не могли ни плыть, ни подняться на крошащийся лед. Женщина надеялась, что птицы смогут сами справиться с проблемой, и наблюдала за ними часа два. Когда поняла, что лебеди в серьезной беде (а синоптики на ту ночь прогнозировали мороз), позвонила в милицию.

Участковый Андрей Музычко приехал на озеро. Милиционер попросил у местного жителя надувную лодку и поплыл к лебедям, ломая веслом лед. По проделанной участковым дорожке птицы смогли выбраться из западни.

Вот таких красавцев спас участковый! Фото: rgazeta.by.

Вот таких красавцев спас участковый! Фото: rgazeta.by.

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