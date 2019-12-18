Милиционер-ледокол: глядите, каких красавцев он спас в Гродненском районе!

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Историю спасения двух белоснежных лебедей на Гродненщине рассказывает rgazeta.by. Это произошло на озере недалеко от агрогородка Гожа. Участковому Гродненского РОВД позвонила пенсионерка, которая каждый день ходила на озеро Танковое, чтобы покормить птиц. Однажды она увидела, что ее любимцы-лебеди попали в западню: вода замерзала, и они не могли ни плыть, ни подняться на крошащийся лед. Женщина надеялась, что птицы смогут сами справиться с проблемой, и наблюдала за ними часа два. Когда поняла, что лебеди в серьезной беде (а синоптики на ту ночь прогнозировали мороз), позвонила в милицию.

Участковый Андрей Музычко приехал на озеро. Милиционер попросил у местного жителя надувную лодку и поплыл к лебедям, ломая веслом лед. По проделанной участковым дорожке птицы смогли выбраться из западни.