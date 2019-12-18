«Автобус тронулся, и на пол упал обрез». Пенсионер хранил оружие 30 лет в деревне, а потом решил привезти его в городскую квартиру

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История произошла в Могилеве 15 декабря в автобусе, который ехал по маршруту №8, рассказывает пресс-служба МВД. Автобус отправился от остановки «Улица Островского». В этот момент у пассажира-пенсионера выпал обрез.

Другие пассажиры отреагировали мгновенно: один из мужчин подобрал оружие, а подросток позвонил в милицию. Мужчина, подобравший обрез, вышел на ближайшей остановке и пошел в милицию, пенсионер-владелец обреза и подросток пошли за ним. Юноша оставался на связи с дежурным милиционером и сообщал им о том, куда они направляются. В конце концов обрез передали наряду Департамента охраны МВД. Хозяин обреза к тому времени уже уехал домой. Вскоре его личность установили – оказывается, вместе с обрезом он обронил в салоне автобуса и мобильный телефон.

74-летний мужчина рассказал, что обрез купил около 30 лет назад на рынке у незнакомого человека. Хранил оружие в деревне и иногда с ним охотился, а сейчас решил перевезти в городскую квартиру. Оружие направлено на экспертизу, после нее будет решено, к какой ответственности привлекут пенсионера.