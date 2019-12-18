Видеофакт. Ford не уступил дорогу Peugeot, а после столкновения отлетел и сбил девушку-пешехода

Пешеход срезала дорогу по диагонали и угодила под машину. Фото: стоп-кадр.

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Серьезное ДТП случилось в райцентре на Брестчине в среду, 18 декабря. Об этом пресс-служба УВД Брестского областного исполкома сообщила на официальной страничке в соцсети во ВКонтакте.

Произошедшее дорожно-транспортное происшествие – двойная авария, пешеход здесь пострадал по роковому стечению обстоятельств.

– Столкновение и наезд произошли в Лунинце утром, примерно в 09.47 часов. На перекрестке улиц 17 Сентября и 50 лет Октября, столкнулись две иномарки, одна из них еще совершила наезд на девушку-пешехода, – объяснили в пресс-службе.

Видео, которое оказалось в доступе правоохранителей, полностью засняло момент ДТП. Перекресток главной и второстепенной дороги, 66-летний мужчина на «Форде Гэлакси» выезжает на главную, не уступая «Пежо 407». Уйти от удара 27-летняя водитель на «Пежо» не успевает, происходит столкновение.

– После столкновения «Пежо» отбрасывает вправо и происходит наезд на пешехода. За секунды до аварии дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу пересекает 35-летняя лунинчанка, однако не доходя до конца «зебры», женщина «срезает» и по диагонали собирается перейти на другую сторону перекресток. В этот момент ее со спины настигает иномарка, – уточнили правоохранители.

Пешеход серьезно пострадала в аварии, ей понадобилась госпитализация. По факту аварии проводится проверка.