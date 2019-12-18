2019-12-18T19:53:48+03:00
Спорт
КП Беларусь

Болельщики «Динамо-Минск» изобразили на ледовой арене танк… из ковров. Что бы это значило?

«Ковротанк» появился по двум причинам: одна из них – поддержать команду
Надежда БУТОВИЧ
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Более 30 болельщиков пришли на игру с коврами. Фото: пресс-служба "Динамо-Минск".Более 30 болельщиков пришли на игру с коврами. Фото: пресс-служба "Динамо-Минск".
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Разработчики World of Tanks удивили на прошлой неделе даже бывалых «танкистов»: в игре появилась боевая машина в новом ковровом камуфляже. Болельщики минского «Динамо» решили ответить, в надежде с помощью ковров привлечь танковую мощь на ледовую площадку – все возможное и невозможное для любимой команды.

– Акцию придумал болельщик клуба и бросил «клич» в соцсети: зрителям прийти на игру… с коврами из дома. После игры было выделено время, чтобы сделать танк из ковров, сфотографироваться с «инсталляцией» и с игроками, – пояснил специалист «Динамо» по PR Антон Рогач.

Так после игры «Динамо-Минск» — «Локомотив» на льду появился танк из настоящих ковров. Домашние ковры принесли свыше 30 динамовских болельщиков, «натуральный ковротанк» увидели все посетители матча!

"Ковровая магия" помогла динамовцам немного отыграться в матче против "Локомотива". Фото: пресс-служба "Динамо-Минск".

"Ковровая магия" помогла динамовцам немного отыграться в матче против "Локомотива". Фото: пресс-служба "Динамо-Минск".

– Надо сказать, что «ковровая магия» почти сработала в тот день: минское «Динамо» отыгралось со счета 0:2, но все же уступило «Локомотиву» в овертайме, – добавил представитель клуба.

Кстати, событие не осталось незамеченным и в World of Tanks в СНГ, операционный продюсер регионального отдела Евгений Криштапович сказал: «Получился отличный танк! Болельщикам удалось «поймать» стиль, который используется в «Новогоднем наступлении». Всей команде «Танков» невероятно приятно, когда их идеи находят отклики и появляются подобные проекты!»

Напомним, вечером 18 декабря на «Минск-Арене» «Динамо-Минск» сыграет с «Сочи», матч начнется в 19:00.

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