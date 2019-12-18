«Напился и метал булыжники в дома и окна»: в Свислочи задержали дебошира
Конфликт произошел на днях в райцентре Гродненской области, сообщили в пресс-службе УВД.
В милицию позвонили поздно вечером из Свислочи: женщины рассказали, что кто-то их «терроризирует», в стенки домов летят камни, у одной женщины булыжник угодил в окно и разбил стекло вдребезги. Прибывшие правоохранители поймали неизвестного злоумышленника по горячим следам.
– Выяснилось, что «нападение» на дома женщин, 69- и 45-летней горожанок, проживающих на соседних улицах, совершил один и тот же человек. Им оказался 29-летний житель Свислочи – молодой человек был в состоянии сильного алкогольного опьянения в момент задержания, объяснить мотивы своего хулиганского поступка не смог. Сказал только, что вдруг решил «похулиганить», когда шел из магазина, где купил сигареты, – прокомментировали в пресс-службе.
В одном доме разбито окно, в другом – повреждена деревянная обрешетка. Материалы дела против молодого человека, ранее уже многократно привлекавшегося за административные правонарушения, отправлены на правовую оценку.
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