2019-12-18T20:04:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Подозреваемого в убийстве женщины в Минске, узнали горожане и позвонили в милицию: он был уже судим за жестокое убийство

Милиционеры задержали его в метро на «Институте культуры»
Надежда БУТОВИЧ
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Горожанка узнала предполагаемого убийцу.Горожанка узнала предполагаемого убийцу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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«Комсомолка» ранее сообщала о происшествии в белорусской столице на улице Космонавтов: 17 декабря был обнаружен труп женщины, подозреваемый в причастности к расправе попал на видеокамеру, правоохранители объявили о его розыске.

– После публикаций в СМИ предполагаемого преступника увидели тысячи человек. Утром в среду, 18 декабря, поступил звонок от минчанки, которая заявила, что похожего на убийцу мужчину она увидела на АЗС на улице Короткевича, – рассказали в пресс-службе МВД в Telegram.

Незамедлительно на место выбыли сотрудники ППС Октябрьского района столицы, началась отработка участка. Схожего по приметам с разыскиваемым мужчину задержали в переходе метро к станции «Институт культуры». Подозреваемый был доставлен в отделение.

– На данный момент уже установлена личность задержанного: это безработный житель Минска, ранее 35-летний мужчина уже был судим по обвинениям в хулиганстве и убийстве с особой жестокостью, – добавили в пресс-службе.

Идет следствие, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

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Подозреваемого в убийстве женщины в Минске, узнали горожане и позвонили в милицию: он был уже судим за жестокое убийство
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