На границе с Литвой остановили москвичку с дуэльным пистолетом: сказала – «театралка»

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По «зеленому коридору» из Литвы в Беларусь пыталась проехать 40-летняя россиянка. Однако в багаже женщины оказался подозрительный «реквизит» – дуэльный пистолет. О произошедшем во вторник, 17 декабря, ЧП в "Каменном Логе" сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

– Фигурантка двигалась из Евросоюза через Беларусь на легковом «Вольво». Москвичка направила авто в «зеленый коридор», однако на заднем сиденье был обнаружен подозрительный предмет, схожий со старинным капсюльным дуэльным пистолетом, – прокомментировали в пресс-службе ГПК.

«Вещица» преспокойно лежала на заднем сиденье авто и была замечена пограничниками. На закономерный вопрос о подозрительном предмете, женщина спокойно ответила, мол, она является театральным сценаристом, а пистолет – это всего лишь реквизит для сцены.

Однако предмет изъяли для проведения экспертизы, инициирована проверка.