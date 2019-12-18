2019-12-18T21:25:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске ищут парня, который защитил от 28-летней женщины подростка

ГУВД ищет свидетеля хулиганства [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Парень остановил напавшую на несовершеннолетнего минчанку. Фото: стоп-кадр.Парень остановил напавшую на несовершеннолетнего минчанку. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

ЧП произошло в белорусской столице еще минувшим летом, однако видео о розыске свидетеля происшествия на YouTube Следственного Комитета Беларуси появилось только 18 декабря.

На кадрах, которые сняли камеры видеонаблюдения сначала видна потасовка на «детской площадке»: женщина «применила болевой прием» на подростке, мальчика спасает прохожий, нападавшая отступает, а ребенок сбегает. Затем меняется «камера» и качество видео становится намного лучше, на кадрах - уходящий мужчина.

– Изображенный на видео мужчина – свидетель правонарушения, его разыскивают правоохранители. Инцидент случился в августе, в тот день 28-летняя минчанка сначала угрожала, а потом применила насилие против несовершеннолетнего мальчика. Против хулиганки возбуждено уголовное дело, следствие ищет свидетеля происшествия, – пояснили в СК.

Если вы узнаете мужчину на фото и видео – позвоните в милицию или по круглосуточному номеру минского СК: (8017) 389-55-55.

Хулиганство.Следователи устанавливают свидетеля хулиганства

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минское «Динамо» в КХЛ проиграло в восьмой раз подряд
ДТП после смерти в Минске: в ГАИ сообщили, что мужчине стало плохо за рулем
В Минске ищут парня, который защитил от 28-летней женщины подростка
На границе с Литвой остановили москвичку с дуэльным пистолетом: сказала – «театралка»
Подозреваемого в убийстве женщины в Минске узнали горожане и позвонили в милицию: он был уже судим за жестокое убийство
«Напился и метал булыжники в дома и окна»: в Свислочи задержали дебошира
Болельщики «Динамо-Минск» изобразили на ледовой арене танк… из ковров. Что бы это значило?
Видеофакт. Ford не уступил дорогу Peugeot, а после столкновения отлетел и сбил девушку-пешехода
«Автобус тронулся, и на пол упал обрез». Пенсионер хранил оружие 30 лет в деревне, а потом решил привезти его в городскую квартиру
Милиционер-ледокол: глядите, каких красавцев он спас в Гродненском районе!
Сколько Дедов Морозов помещается на фасаде корпуса детской больницы? Витебские спасатели знают!
Белорусские таможенники - россиянам: «Везите бананы обратно, в них может быть горбатка!»
Сначала обокрал, а потом просто попросил. Как минский игроман решал свои финансовые проблемы за счет подруги
Милиционеры и спасатели шли по деревне Бурмаки и услышали запах спирта. Вот что они обнаружили, когда пошли на запах
В Витебске разработали новый дизайн одежды для телят. А зачем им вообще одежда?