В Минске ищут парня, который защитил от 28-летней женщины подростка

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ЧП произошло в белорусской столице еще минувшим летом, однако видео о розыске свидетеля происшествия на YouTube Следственного Комитета Беларуси появилось только 18 декабря.

На кадрах, которые сняли камеры видеонаблюдения сначала видна потасовка на «детской площадке»: женщина «применила болевой прием» на подростке, мальчика спасает прохожий, нападавшая отступает, а ребенок сбегает. Затем меняется «камера» и качество видео становится намного лучше, на кадрах - уходящий мужчина.

– Изображенный на видео мужчина – свидетель правонарушения, его разыскивают правоохранители. Инцидент случился в августе, в тот день 28-летняя минчанка сначала угрожала, а потом применила насилие против несовершеннолетнего мальчика. Против хулиганки возбуждено уголовное дело, следствие ищет свидетеля происшествия, – пояснили в СК.

Если вы узнаете мужчину на фото и видео – позвоните в милицию или по круглосуточному номеру минского СК: (8017) 389-55-55.