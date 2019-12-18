ДТП после смерти в Минске: в ГАИ сообщили, что мужчине стало плохо за рулем

Водитель "Газели" не успел остановиться, умер прямо во время движения. Фото: ГАИ Минск.

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В среду, 18 сентября, в белорусской столице произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГАИ в официальном Telegram-канале.

Столкновение случилось утром, примерно в 09.30 часов. Водитель «Газели» врезался в припаркованную в первой полосе «Ауди». От удара «немец» тронулся вперед и врезался в еще одну припаркованную легковушку – черный «СААБ».

– Есть основания считать, что 56-летний мужчина, управлявший «Газелью», почувствовал себя плохо за рулем и скончался во время управления, – предположили в ГАИ.

Проверку на месте дорожно-транспортного происшествия совершали работники ГАИ, правоохранители.

В Госавтоинспекции напомнили, что водителям запрещено садиться за руль авто в болезненном или утомленном состоянии, которые могут поставить под угрозу безопасность дорожного движения. При ухудшении самочувствия, необходимо немедленно остановить ТС в безопасном месте и передохнуть, если нужно – позвонить в «скорую».