В Беларусь к Рождеству доставят Вифлеемский огонь

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В четверг в Гродно будут встречать Вифлеемский огонь мира, который доставят в Беларусь из Вифлеема - места земного рождения Иисуса Христа. Группы католических скаутов будут развозить символ Рождества в разные города и поселки. А к Четвертому воскресенью Адвента, который сейчас переживают католики, лампады с огнем из Вифлеема будут гореть в костелах Минска и десятках храмов по всей стране. К Рождеству Христову, которое католики отметят 25 декабря, верующие смогут занести Вифлеемский огонь в свои дома.

В Беларусь Вифлеемский огонь каждый год передают из Польши, которая принимает символ Рождества от словацких скаутов, а тем его передали австрийцы - они зажигают огонь мира в Базилике Рождества Христова в Вифлееме. Таким образом символ рождественского послания попадает в более чем 25 стран мира. Акция скаутов представляет собой своеобразную эстафету - Вифлеемский огонь передается из страны в страну, из рук в руки, из католических храмов в православные, со скаутских кружков в дома верующих.

Священники приглашают прихожан приносить свои лампадки или приобретать их в храмах после святых Месс в ближайшее воскресенье, чтобы все желающие смогли принять Вифлеемский огонь в свои дома - так, чтобы Божия Любовь через этот знак воцарилась в сердцах.

Во многих странах Вифлеемский огонь встречают на высоком официальном уровне. К примеру, на днях символ Рождества местные скауты внесли в Верховную Раду Украины. Знак мира также завезут на Донбасс, в зону боевых действий.