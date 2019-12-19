2019-12-19T09:47:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: российскую сгущенку в Гомеле продают на рубль дешевле белорусской

Масса и жирность продукта одинаковые, а вот состав существенно отличается
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Российскую сгущенку в Гомеле продают на рубль дешевле белорусскойРоссийскую сгущенку в Гомеле продают на рубль дешевле белорусскойФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В магазине одной из сетей популярных продуктовых магазинов Гомеля заметили, что российскую сгущенку продают намного дешевле белорусской. Покупатели возмутились тем, что цена различается на целый рубль - 1,46 руб. против 2,46 руб. При этом масса и жирность продукта одинаковые, и российская, и отечественная сгущенка - в одинаковых жестяных банках.

Однако не все покупатели замечают существенную разницу. Если рогачевский, более дорогой продукт, называется «молоко сгущеное цельное вареное», то российский - «продукт сгущеный сывороточный «Гжатское», название которого - «Сгущенка вареная».

Кстати, российский продукт имеет этикету с дизайном, схожим с рогачевской сгущенкой. Отметим, что в интернете есть много негативных отзывов о вкусе и составе дешевой «сгущенки».

Российскую сгущенку в Гомеле продают на рубль дешевле белорусской Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Российскую сгущенку в Гомеле продают на рубль дешевле белорусскойФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт: российскую сгущенку в Гомеле продают на рубль дешевле белорусской
Минтранс о забастовке перевозчиков: «Все разрешения распределяются на открытых и прозрачных условиях»
В Беларусь к Рождеству доставят Вифлеемский огонь
Минское «Динамо» в КХЛ проиграло в восьмой раз подряд
ДТП после смерти в Минске: в ГАИ сообщили, что мужчине стало плохо за рулем
В Минске ищут парня, который защитил от 28-летней женщины подростка
На границе с Литвой остановили москвичку с дуэльным пистолетом: сказала - «театралка»
Подозреваемого в убийстве женщины в Минске узнали горожане и позвонили в милицию: он уже был судим за жестокое убийство
«Напился и метал булыжники в дома и окна»: в Свислочи задержали дебошира
Болельщики «Динамо-Минск» изобразили на ледовой арене танк… из ковров. Что бы это значило?
Видеофакт. Ford не уступил дорогу Peugeot, а после столкновения отлетел и сбил девушку-пешехода
«Автобус тронулся, и на пол упал обрез». Пенсионер хранил оружие 30 лет в деревне, а потом решил привезти его в городскую квартиру
Милиционер-ледокол: глядите, каких красавцев он спас в Гродненском районе!
Сколько Дедов Морозов помещается на фасаде корпуса детской больницы? Витебские спасатели знают!
Белорусские таможенники - россиянам: «Везите бананы обратно, в них может быть горбатка!»
Сначала обокрал, а потом просто попросил. Как минский игроман решал свои финансовые проблемы за счет подруги
Милиционеры и спасатели шли по деревне Бурмаки и услышали запах спирта. Вот что они обнаружили, когда пошли на запах
В Витебске разработали новый дизайн одежды для телят. А зачем им вообще одежда?