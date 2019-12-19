Фотофакт: российскую сгущенку в Гомеле продают на рубль дешевле белорусской

Масса и жирность продукта одинаковые, а вот состав существенно отличается

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В магазине одной из сетей популярных продуктовых магазинов Гомеля заметили, что российскую сгущенку продают намного дешевле белорусской. Покупатели возмутились тем, что цена различается на целый рубль - 1,46 руб. против 2,46 руб. При этом масса и жирность продукта одинаковые, и российская, и отечественная сгущенка - в одинаковых жестяных банках.

Однако не все покупатели замечают существенную разницу. Если рогачевский, более дорогой продукт, называется «молоко сгущеное цельное вареное», то российский - «продукт сгущеный сывороточный «Гжатское», название которого - «Сгущенка вареная».

Кстати, российский продукт имеет этикету с дизайном, схожим с рогачевской сгущенкой. Отметим, что в интернете есть много негативных отзывов о вкусе и составе дешевой «сгущенки».