Лукашенко и Путин проведут переговоры 20 декабря на саммитах ЕАЭС и СНГ

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Президент Беларуси 20 декабря, в пятницу, вновь совершит рабочий визит в Россию. На этот раз - для участия в традиционном саммите глав государств СНГ и в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Президенты обсудят перспективы взаимодействия в рамках союзов - в ЕАЭС, кстати, в 2020 году будет председательствовать Беларусь.

Во время заседания, в частности, предполагается рассмотрение стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, назначения председателя и персонального состава коллегии Евразийской экономической комиссии, информирует пресс-служба президента Беларуси.

Как и было запланировано ранее, на площадках саммитов ожидается встреча Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которой будет продолжено рассмотрение вопросов двусторонних отношений, а также общение президента Беларуси с лидерами других государств СНГ.