Школьный автобус столкнулся с грузовиком под Слуцком. Фото: МЧС

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ДТП в Слуцком районе: там школьный автобус столкнулся с грузовиком. Это произошло вечером в среду. Около 17 часов местные спасатели получили сообщение об аварии на трассе возле деревни Леньки.

- Произошло столкновение школьного автобуса и грузового автомобиля. Водитель автобуса и двое школьников, которые находились в салоне, не пострадали, - сообщает Минское областное УМЧС.

Специалисты с помощью гидравлического инструмента деблокировали из грузового микроавтобуса водителя. С травмами различной степени тяжести, полученными в результате ДТП, его пришлось госпитализировать. В причинах аварии разбирается Госавтоинспекция.